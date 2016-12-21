В ходе боев на Светлодарской дуге один украинский военный попал в плен - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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Об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«Подтверждается информация, что 18 декабря в ходе боев на Светлодарской дуге один наш военный попал во вражеский плен», - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря в 10.30 на Светлодарском направлении террористические группировки силами трех штурмовых групп численностью по 3-5 человек предприняли попытку прорвать оборону украинских военных. Пять украинских военнослужащих погибли, шестеро получили ранения, еще 10 - травмы и контузии. По данным штаба АТО, это самые тяжелые потери ВСУ за последние 5 месяцев.