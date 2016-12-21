За прошедшие сутки в зоне АТО погибли двое военнослужащих, 8 получили ранения и контузии - Лысенко

13:04, 21 декабря 2016
Война
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На протяжении прошлых суток в зоне проведения антитеррористической операции погибли двое военнослужащих, четверо получили ранения, еще 4 получили контузии.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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“За минувшие сутки вследствие активных боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, четверо получили ранения, еще 4 – контузию», - сказал спикер.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки в зоне АТО боевики 33 раза обстреляли позиции украинских бойцов.

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Теги: #АТО#Донбасс