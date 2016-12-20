Бои на Светлодарской дуге: один военный погиб, еще девятеро ранены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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«За сутки, что прошлая, в результате боевых действий один украинский военный погиб и 9 – получили ранения», - сообщил он.

Также, по его словам, 8 военнослужащих получили контузию.

Как сообщал УНИАН, в течение суток в зоне АТО зафиксировано 47 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины со стороны боевиков.