Бои на Светлодарской дуге: один военный погиб, еще девятеро ранены
13:09, 20 декабря 2016Война
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За прошедшие сутки в результате боевых действий на Светлодарской дуге погиб 1 украинский военный, 9 – получили ранения.
Украинские бойцы в зоне АТО / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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«За сутки, что прошлая, в результате боевых действий один украинский военный погиб и 9 – получили ранения», - сообщил он.
Также, по его словам, 8 военнослужащих получили контузию.
Как сообщал УНИАН, в течение суток в зоне АТО зафиксировано 47 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины со стороны боевиков.
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