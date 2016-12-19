В Харьковский военный госпиталь доставили шестерых бойцов со Светлодарской дуги

До военного госпиталя в Харькове этой ночью доставили шестерых бойцов со Светлодарской дуги, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что раненых среди них четверо, еще двое получили травмы во время боев.

В военных состояние различной тяжести. Однако, по словам врачей, их жизни сейчас ничто не угрожает, медики провели все необходимые операции.

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Лишь один боец ждет вмешательства - врачи постараются достать снайперскую пулю, которая застряла в плече.

Напомним, в воскресенье, 18 декабря, в районе Светлодарской дуги около 6 утра российско-оккупационные войска начали артиллерийскую подготовку с применением минометов и ствольной артиллерии.

Украинской стороной Совместного центра контроля и координации прекращения огня немедленно был сделан запрос на введение режима "тишины". Впрочем противник значительными силами попытался совершить обходной маневр опорных пунктов ВСУ в районе населенного пункта Луганское с целью выбить передовые подразделения сил АТО с занимаемых позиций и изменить линию соприкосновения сторон.

"Украинские бойцы приняли бой, в ходе которого перехватили инициативу, отбросили противника и осуществили контратаку во фланг противнику. Враг был вынужден отойти, бросив при этом военное имущество и снаряжение российского производства", - рассказали в штабе.