Близ Волновахи пропал военнослужащий-контрактник - волонтер

По ее словам, боец исчез еще 6 декабря, пишет Громадське Радіо.

Она отметила, что незадолго до того, как связь с ним была потеряна, контрактник решил перевестись в друую воинскую часть. По информации волонтера, в предыдущей воинской части у контрактника был конфликт с командиром.

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«Командир должен после трех часов после неприбытия солдата доложить о пропаже, грубо говоря. Два-три дня должны сделать окружение в 100 км и разыскивать. Дальше больше — 10 суток он ничего не делал», — говорит Абаева.

Родственники Романюка подали официальное заявление о его исчезновении в полицию.

Вместе с тем спикер 30-й бригады Иван Бурдюг сообщил, что военнослужащий не появлялся в военной части после выписки из госпиталя.

«Знаем, что он был госпитализирован. Сначала в госпиталь в Донецкой области, затем — в Запорожский перевели, а затем — в Хмельницкий госпиталь. Оттуда он выписался. Куда уехал, никто не знает».

Продолжается служебное расследование.