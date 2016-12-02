Волонтер назвал имя украинского военного-предателя, который убил командира взвода

Его на своей странице в Facebook назвал волонтер Роман Доник.

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"Перебежчик Попов Олег Олегович. За сутки СБУ уже нарыли ряд признаков, по которым можно говорить о том, что выжидал удобного момента и готовился довольно давно. Подробности пока озвучивать нельзя", - говорится в его сообщении.

По словам Доника, деньги Попов последние пару месяцев сразу, при первой возможности, снимал с зарплатой карточкой, держал наличку.

Сегодня в штабе АТО сообщили, что на Донбассе украинский боец совершил тяжкое преступление и сбежал к боевикам.

В свою очередь волонтер Роман Доник в Facebook сообщил, что украинский боец-перебежчик убил в зоне АТО командира взвода и сбежал к боевикам. "По поводу перебежчика из 93-й. Скорее всего, он для этого и пошел в ВСУ. Чисто контрразведка прощелкала. Пришел через Красноармейский военкомат. Сам из Одессы. Русский", - написал он.