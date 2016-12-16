В Станице Луганской зафиксировали новые удары по мосту - ОБСЕ

В ОБСЕ заявили, что зафиксировали новые удары до моста в Станице Луганской. Об этом заявил первый заместитель Председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг во время своего визита на Донбасс, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам Хуга, ситуация осложняется тем, что через мост, который находится в аварийном состоянии, до сих пор ходят мирные жители.

“Позиции сторон расположены по разные стороны моста в Станице Луганской, что часто вызывает боевые столкновения. Этим утром наш патруль видел, что на деревянном трапе, который соединяет разрушенные части моста, появились свежие места ударов. С обеих сторон мы видели мирных жителей, которые, чтобы пересечь мост, ожидающих в очереди при температуре ниже -10°С. На другую сторону перейти можно только пешком. Ситуация еще больше осложняется тем, что мост находится в аварийном состоянии и сейчас на нем скользко”, - отметил он.

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Хуг в очередной раз подчеркнул, что для снижения уровня напряженности и стабилизации ситуации необходимо приложить больше усилий для разведения сил и средств на трех согласованных участках. Ведь, по его словам, разведение сил показало свою эффективность в Золотом и Петровском, где значительно сократилось количество нарушений режима тишины.

"Важно, чтобы на выполнение достигнутых договоренностей стороны отступили на такое расстояние, на котором они будут недосягаемы друг для друга. Мы убедились в эффективности процесса разведения в районе Золотого и Петровского, где количество нарушений режима прекращения огня сократилось до минимума. В Станице Луганской, где расположен единственный в Луганской области официальный коридор для пересечения линии соприкосновения, процесс разведения сил и средств застопорился", - подчеркнул он.

Напомним, российско-оккупационные войска 16 декабря сосредоточили практически все обстрелы на Мариупольском направлении. Используя артиллерию калибра 122-миллиметра боевики вели огонь по Широкиному, Лебединском и Водяному.

"Также из минометов калибром 120 и 82-миллиметра оккупанты обстреляли Талаковку, Красногоровку, Широкино и Водяное. По Марьинке, Гнутовому, Новотроицком и Водяному боевики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия. По Широкиному огонь вела и БМП врага. А по Красногоровке – снайпер", - сообщили в штабе АТО.