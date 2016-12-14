Обстрел Станицы Луганской: боевики ранили в голову украинского пограничника (фото, видео)

Он получил ранение головы, сообщила 5 каналу пресс-секретарь восточного регионального управления Госпогранслужбы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, военнослужащий Луганского пограничного отряда был ранен вчера, 13 декабря.

По данным пограничников, около полуночи русские наемники открыли огонь по позициям украинских военных вблизи населенного пункта Станично-Луганское. Обстрел террористы вели из стрелкового оружия и автоматических гранатометов по направлению горы Князь Игорь, что на неконтролируемой территории.

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В результате обстрелов один из пограничников, который нес службу по прикрытию КПВВ "Станица Луганская", получил ранение. Военнослужащий вместе с другими пограничниками перемещался к оборудованным местам укрытия.

Раненому на месте сразу оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу. Угрозы его жизни нет, заверили в ГПСУ.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки штаб АТО зафиксировал 15 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе. Станицу Луганскую обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия.