Кучма - Грызлову: надо было обратиться и к Путину по обмену заложников

Так он прокомментировал в пятницу журналистам призыв Грызлова к президенту Петра Порошенко объявить до Рождества амнистию участникам конфликта, передает "Украинская правда".

"Грызлов уже второй раз обращается к нашему президенту. По-моему, надо было обратиться и к Путину – пусть и с той стороны (руководство РФ поспособствует разрешению ситуации - Ред.)", – сказал Кучма.

Он подчеркнул, что амнистия невозможна для участников конфликта, которые совершили тяжкие преступления.

"Есть международное право. Если у некоторых людей на руках кровь, то должна быть особая процедура, а не просто: кому-то захотелось и вопрос будет решаться", – отметил экс-президент, упомянув также трагедию рейса MH17.

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Кучма напомнил, что все стороны, включая Россию и представителей временно оккупированных территорий Донбасса, принимали на себя обязательства по обмену заложников, однако гарантировать, что это произойдет до новогодних праздников, никто не может.

В то же время украинская сторона надеется на позитивные сдвиги 21 декабря, чтобы "к праздникам отпустить людей домой".

Он подчеркнул, что ситуация зависит в наибольшей степени от российской стороны.

Комментируя попытку переговоров народного депутата Надежды Савченко с боевиками, Кучма отметил, что существует одна площадка для переговорного процесса – Минск и "политизации этого процесса не должно быть".

Как известно, украинская сторона надеется организовать обмен 58 украинских заложников на Донбассе (чье местонахождение подтвердили в ОРДЛО - Ред) на 228 задержанных, которые были озвучены со стороны оппонентов.