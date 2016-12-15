Главарь "ДНР" Захарченко рассказал, о чем разговаривал с Савченко в Минске

Об этом он заявил в ходе сегодняшней пресс-конференции, пишут ресурсы донецких сепаратистов.

"Встреча действительно была. Поднимался вопрос выполнения Минских договоренностей и пункт обмена пленными всех на всех. Мы предложили три варианта. Рад, что не только представители Украины в Контактной группе, но и представители Верховной Рады желают, чтобы этот процесс закончился. Конкретно никаких договоренностей не достигнуто ", – сказал Захарченко.

Напомним, Савченко заявила о договоренности по обмену пленными между сепаратистами Донбасса и Украиной в формате 226 на 52.

Как сообщал УНИАН, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

Читайте такжеПорошенко прокомментировал самодеятельность Савченко в Минске: это не пойдет на пользу ни ей, ни Украине

Советник председателя СБУ Юрий Тандит заявил, что Савченко не предупреждала о своей поездке в Минск для встречи с главарями боевиков. По словам нардепа, встреча "была направлена на то, чтобы усилить "минский формат и сделать его более действенным в ближайшее время".

Кроме того, Савченко подчеркнула, что ездила в Минск не с дипломатическим паспортом. "Я с дипломатическим паспортом езжу только в те командировки, куда меня отправляет Верховная Рада Украины. Я ездила с украинским паспортом", - сказала она.

В Кремле подтвердили факт «неофициальных» переговоров с Савченко по обмену пленными, а также назвали переговоры Украины с боевиками «безальтернативными».