Украина готова передать боевикам 228 человек в обмен на 58 украинских заложников – Геращенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко.

"Мы готовы передать 228 человек, чтобы освободить 58 человек", - сказала Геращенко и подчеркнула, что на это предложение до сих пор нет ответа от представителей ОРДО и ОРЛО.

Также она подчеркнула, что на сегодняшний день есть точное подтверждение, что 58 граждан Украины удерживаются на оккупированной территории, из них 52 в Донецке и 6 в Луганске, и напомнила, что в полном списке СБУ есть 109 человек, которых Украина хочет освободить.

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Геращенко также отметила, что боевики говорят об освобождении более 1000 человек.

"Около 200 человек из этого списка вообще невозможно установить. Также там есть повторения фамилий, некоторые фамилии повторяются по несколько раз. Там есть более 100 людей, которые совершили тяжкие преступления – убийства, массовые убийства, убийства по несколько человек, и они не могут попасть под одну амнистию, под одно помилование", - подчеркнула Геращенко.

По ее словам, в списке боевиков есть "десятки людей, которые не имеют вообще никакого отношения к минскому процессу – "карманники", угонщики машин, дружки боевиков".

Кроме того, Геращенко отметила, что на сегодняшний день в списке боевиков содержатся фамилии десятков людей, которые уже вышли на свободу по "закону Савченко".

"Есть те, кто причастен к терактам в Одесской и Харьковской областях, и не может обсуждаться их освобождение в минском формате", – подчеркнула она.

Геращенко отметила, что боевики говорят о готовности передать 8 человек, кто именно входит в этот перечень, пока неизвестно.

Первый заместитель председателя Верховной Рады также призвала к разблокированию боевиками и Россией процесса освобождения украинских заложников.