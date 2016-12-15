Пограничники задержали боевика батальона "Веселые бесы"

Как сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, в контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое" пограничники во время проверки документов зафиксировали срабатывание базы данных поручений правоохранительных органов.

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"Гражданин 1996 года рождения направлялся в пешем порядке из Донецка в город Мариуполь. В контрольный пункт прибыл фактически под завершение осуществления пропускных операций, скорее всего надеясь на ранние сумерки и на погодные условия", - сообщил Слободян.

В ходе фильтрационных мероприятий лицо сообщила, что находилась в составе НЗФ батальона "Веселые бесы" с 2014 по 2015 год. Сейчас мужчина работает в так называемой части от МЧС оккупантов.