Наблюдатели ОБСЕ заметили вооруженных россиян в военной форме под Мариуполем

На оккупированной террористами "ДНР" территории наблюдатели ОБСЕ заметили вооруженных россиян в форме военного типа. Об этом говорится в отчете мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе за 9 декабря.

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погибли трое военных, еще 2 - ранены

"В подконтрольном "ДНР" с.Саханка (24 км к северо-востоку от Мариуполя) к патрулю Миссии на гражданском автомобиле с номерными знаками Российской Федерации подъехали четверо вооруженных мужчин с автоматами (АК-47) и начали разговаривать с наблюдателями. Они были одеты в форму военного типа. Двое из них представились как граждане Российской Федерации", - говорится в отчете.

Кроме того, наблюдатели рассказали, что украинские военные предоставили им доступ к местам отвода тяжелого вооружения только после того, как узнали, что в составе патруля нет россиян.

"На месте размещения отведенного тяжелого вооружения военнослужащие ВСУ предоставили доступ наблюдателям после того, как узнали, что среди наблюдателей патруля нет граждан Российской Федерации. Кроме того, они предоставили только пеший доступ к месту размещения. Объект находился за 500 м от места, где патруль миссии был вынужден припарковать свои автомобили", - сообщили в ОБСЕ.