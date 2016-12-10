ОБСЄ закупит новые беспилотники вместо сбитых боевиками на Донбассе

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

"Много наших дронов были сбиты (боевиками на Донбассе, - Ред.) или выведены из строя", - заявил глава ОБСЕ Ламберто Заньер в пятницу, 9 декабря, во время конференции с участием министров иностранных дел 50 государств-членов организации в Гамбурге.

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Он сообщил, что ОБСЕ с момента начала осуществления мониторинга ситуации на Востоке Украины потеряла восемь беспилотных летательных аппаратов. Именно поэтому Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ была вынуждена приостановить использование на Донбассе дронов, которые способны совершать полеты на расстояние до 150 километров.

Заньер сообщил, что ОБСЕ намерена увеличить выделение средств на закупку другой высокотехнологичной техники, которая поможет специалистам организации в их работе, в частности инфракрасных видеокамер наблюдения, которые реагируют на движение, а также спутниковых снимков, которые делают коммерческие компании.