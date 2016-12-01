Обучение ВСУ возле Крыма: генерал объяснил, почему Россия давит на Украину (видео)

Об этом рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтененат Игорь Романенко, передает Эспрессо.TV.

"Обучение в Крыму являются плановыми. О них было известно еще с прошлого года. По объему их можно сравнить с российскими военными учениями, которые состоялись в августе-сентябре, где были сформированы ударные группировки на украинском направлении. Россия давит на Украину из-за военных учений, поскольку стремится остановить продвижение Украины по развитию и модернизации вооружения, техники", - сказал Романенко.

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По его словам, речь также идет о давлении с целью остановить эти учения украинской армии, поскольку речь идет об использовании современного вооружения, которое может нанести существенный урон российским войскам.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 декабря, на юге Украины начались учения Воздушных сил ВСУ, во время которых проводились воздушные стрельбы.

По словам президента Украины Петра Порошенко, единственной причиной, которая заставляет Украину проводить учения, в рамках которых происходят стрельбы вблизи оккупированного Крыма, является необходимость быть готовыми к полномасштабному российскому вторжению.

По данным СМИ, Россия угрожает ракетным ударом в случае проведения Украиной ракетных стрельб близ Крыма.