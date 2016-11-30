Россия перевела системы ПВО в оккупированном Крыму в усиленный режим работы – СМИ

Оккупанты переводят войска противовоздушной обороны в Крыму на усиленный режим работы из-за ракетных стрельб Украины в акватории Черного моря. Об этом сообщает российское агентство ТАСС, ссылаясь на источник "в силовых структурах" полуострова.

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"Несмотря на то, что со стороны Украины проведение стрельб - это своеобразный пиар-ход, целью которого является создание нервозной обстановки, однако военными это в любом случае воспринимается как реальная и потенциальная угроза, поэтому силы ПВО России в Крыму переведены на усиленный режим работы. Это касается не только наземных средств ПВО, но и корабельных, так как корабли Черноморского флота - это самодостаточные боевые единицы для отражения подобных угроз", - сказал собеседник агентства.

Как известно, что 25 ноября Минобороны РФ вручило ноту Украине в связи с планами провести ракетные пуски рядом с оккупированным Крымом. Вечером 29 ноября, Росавиация сообщила, якобы Украина установила новые опасные зоны для выполнения полетов над водами Черного моря и таким образом нарушила границы российских "территориальных вод" возле оккупированного Крыма.

Также волонтеры зафиксировали переброску в Крым ЗРК С-300ВМ "Антей-2500". Это может быть связано с попыткой сорвать украинские ракетные испытания над Черным морем, которые запланированы 1-2 декабря.