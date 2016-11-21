Украинские военные отбили атаку ДРГ в районе Трехизбенки: противник, убегая, побросал оружие

Об этом сообщил руководитель пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин, передает "112 Украина".

"Вчера около 22:00 в районе Трехизбенки наши военные обнаружили ДРГ противника. Командир принял решение взять их в плен, пытались обойти, но с той стороны наших заметили. Для поддержки своей группы ДРГ противник открыл огонь из АГС. Взять в плен их не удалось. Но противник, убегая, побросал оружие", - сказал Матюхин.

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