Боевики на Донбассе вели огонь из минометов и гранатометов, на Мариупольском направлении стреляли из БМП

На Мариупольском – из вооружения танков, БМП, 82 миллиметровых минометов российско-оккупационные войска вели огонь по Красногоровке. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Новотроицком и Водяном.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На Донецком – боевики из минометов и гранатометов обстреляли Луганское и Авдеевку.

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На Луганском направлении с тех же видов вооружения – Макарово, Желтое, Крымское и Трехизбенку.

Всего зафиксировано пятнадцать обстрелов наших позиций.

Напомним, в течение выходных 19 и 20 ноября доступ наблюдателей миссии ОБСЕ к участкам разведения вооружение Первомайск/Золотое, Станица Луганская, Петровское/Богдановка был ограниченным.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины, а также боевики "ЛНР" и "ДНР" не смогли гарантировать безопасность наблюдателей СММ ОБСЕ из-за возможного заминирования территории.

"Доступ СММ на всех трех участках разведение остается ограниченным, однако наблюдатели могут осуществить мониторинг некоторых зон на этих участках", - отметили в миссии.