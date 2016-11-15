Правоохранители объявили подозрение 53 "прокурорам ДНР"

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, уголовные дела в отношении прокуроров-предателей расследуются по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (содействие террористической группе или террористической организации).

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«Часть прокуроров-предателей раньше работала в органах прокуратуры Украины, но после захвата боевиками части Донбасса остались на временно оккупированной территории работать на террористов», - говорится в сообщении.

Сейчас им всем объявлено подозрение в совершении указанного уголовного правонарушения, а также объявлен в розыск.

В список прокуроров, которые подозреваются в сотрудничестве с террористами, вошли: Коструб, Катасонов, Бережной, Рябцев, Гербутов, Герасименко, Доценко, Вешнивенко, Белов, Федченко, Давыдова, Нагирняк, Рева, Сивяков, Бережняк, Боярінцев, Воскобойникова, Калфакчиян, Клешнев, Ревин, Судаков, Ушаков, Шпаков и Якусенко.

Также в список вошли: Дидковский, Масолитина, Волошин, Дрыга, Кулешов, Любицкий, Базильский, Гуров, Мозгунов, Муравьев, Мирошниченко, Татаринова, Островерхов, Петрушевский, Гавриленко, Козин, Окорокова, Прожерин, Сафронов, Шевченко, Прыткий, Михальченко, Троценко, Воробьев, Остапенко, Данилова, Ковальчук, Ковалев и Герасимова.

Ранее прокуратура Донецкой области утвердила и направила в суд обвинительные акты в отношении 11 бывших прокуроров-предателей, среди которых «исполняющий обязанности генерального прокурора «ДНР», «главный военный прокурор «ДНР», «начальник следственного управления генеральной прокуратуры «ДНР», его заместитель, прокуроры разных оккупированных городов.

Прокуратура обратилась к каждому, кто имеет доказательства противоправной деятельности прокуроров-предателей на оккупированной боевиками территории (фото - или видеоматериалы судебных слушаний, следственных действий и тому подобное) с просьбой обращаться в органы прокуратуры Донетчины с соответствующими заявлениями.