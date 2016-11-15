На Донетчине полиция задержала охранника "народных мэров" Славянска

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Донецкой области.

Отмечается, что безработный мужчина пошел работать на боевиков потому, что решил заработать денег.

Мужчине выдали автомат, магазины к нему и поставили в охрану захваченного здания СБУ на блокпосте вблизи нее.

«Затем он перешел в охрану городского совета, а дальше его еще повысили. Мужчина стал личным телохранителем «народного мэра» Пономарева. Но на этой «должности» он пробыл недолго – уже вскоре сами же террористы задержали «народного избранника», подозревая его в воровстве гуманитарной помощи», - сообщили в полиции.

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Позже мужчина работал охранником следующего «народного мэра» Славянска Павленко, на которого работал до освобождения города от террористов.

«В июле 2014 года, когда украинская армия освобождала город, он вместе со своим «мэром», всяческими окольными путями бежал до Краматорска. Там встретился со своими старшими «боевыми товарищами», передал им свое оружие и поехал в Донецк», - говорится в сообщении.

Однако с Донецка мужчина переехал в Мариуполь.

Сейчас злоумышленник задержан, ему уже объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.