Появились подробности гибели украинского морпеха в районе Павлополя (фото)
19:03, 11 ноября 2016Война
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Появились подробности гибели в зоне АТО украинского морпеха Александра Бойко.
В районе Павлополя погиб украинский морпех / Фото УНИАН
Их на своей странице в Facebook обнародовал волонтер Алексей Липириди.
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"Морской пехотинец успел поздравить сына с днем рождения, с его 13-летием. А через два часа его не стало... Пуля оборвала его жизнь", - написал волонтер.
В свою очередь издание Преступности.НЕТ сообщает, что около города Павлополь в "Секторе М" в результате столкновения с диверсионно-разведывательной группой боевиков погиб военнослужащий 501-го батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты имени Константина Ольшанского Александр Борисович Бойко.
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