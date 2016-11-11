Появились подробности гибели украинского морпеха в районе Павлополя (фото)

Их на своей странице в Facebook обнародовал волонтер Алексей Липириди.

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"Морской пехотинец успел поздравить сына с днем рождения, с его 13-летием. А через два часа его не стало... Пуля оборвала его жизнь", - написал волонтер.

В свою очередь издание Преступности.НЕТ сообщает, что около города Павлополь в "Секторе М" в результате столкновения с диверсионно-разведывательной группой боевиков погиб военнослужащий 501-го батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты имени Константина Ольшанского Александр Борисович Бойко.