В районе Павлополя погиб морпех - СМИ
17:18, 09 ноября 2016Война
1858 0
Сегодня на Мариупольском направлении в районе Павлополя погиб боец одного из подразделений морской пехоты.
СМИ сообщили о потерях сил АТО / Фото УНИАН
Об этом сообщил источник в "Секторе М", передает агентство InfoResist.
"Один боец погиб, второй получил ранения", — сказал источник.
Читайте такжеКомандир боевиков застрелил двух российских "советников" - разведкаВ то же время спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко сегодня заявлял, что за сутки в зоне проведения антитеррористической операции вследствие боевых действий ни один украинский военный не погиб, трое бойцов получили ранения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter