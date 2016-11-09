В районе Павлополя погиб морпех - СМИ

Об этом сообщил источник в "Секторе М", передает агентство InfoResist.

"Один боец погиб, второй получил ранения", — сказал источник.

Читайте такжеКомандир боевиков застрелил двух российских "советников" - разведкаВ то же время спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко сегодня заявлял, что за сутки в зоне проведения антитеррористической операции вследствие боевых действий ни один украинский военный не погиб, трое бойцов получили ранения.