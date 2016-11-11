Вражеский огонь не утихает по всей линии разграничения, возле Водяного били из САУ - штаб АТО

Российско-оккупационные войска, игнорируя Минские договоренности, используют преимущественно минометы. Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.

"На Мариупольском направлении боевики вели огонь по нашим позициям в районе Марьинки, Красногоровки, Гнутово и Широкино. В районе Водяного враг применил самоходные артиллерийские установки, а по Марьинке - вооружение БТР, БМП и гранатометы", - сказано в сообщении.

Читайте такжеВ Донецкой области СБУ ликвидировала агентурную сеть террористов "ДНР" (видео)

В штабе отметили, что здесь же неоднократно работал снайпер. По Павлополю и Водяному враг вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

В свою очередь, на Луганском направлении террористы из минометов обстреляли Новозвановку, а из гранатометов - Крымское и Станицу Луганскую. Кроме того, Станицу Луганскую и Счастье обстрелял и снайпер.

На Донецком направлении обстрелы Луганского, Верхнеторецкого, Авдеевки и Новгородского противник снова использовал минометы. Из гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по нашим позициям в районе Зайцево.

"В целом за прошедшие сутки произошло 35 обстрелов", - подытожили в штабе.