Боевики обстреляли Троицкое: повреждены дома

В Луганской области боевики обстреляли село Троицкое, в результате чего повреждения получили несколько домов. Об этом сообщает департамент массовых коммуникаций Луганской облгосадминистрации.

В частности, были повреждены крыша, стены и окна двух жилых домов в селе.

Боевики прибегли к массированному обстрелу из 120-мм минометов.

Отмечается, что в результате обстрела никто из мирных жителей не пострадал.

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Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативно-следственной группы Национальной полиции в Луганской области, представители Луганской облгосадминистрации и военно-гражданской администрации сел Троицкое и Новозванівка.

Ранее, боевики нанесли артиллерийский удар по Торецку Донецкой области, в результате которого погиб мирный житель 1986 года рождения.

Снаряды боевиков попали в жилые дома, расположенные по ул. 8-го марта поселка Новгородское в городе Торецке. От взрыва снаряда возле своего дома погиб молодой человек.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки на Донбассе российско-оккупационных войска 44 раза открывали огонь по позициям сил АТО. В частности, на Луганском направлении террористические группировки 14 раз обстреливали из разных видов вооружения, включая минометы, Новоолександровку, Новозвановку, Крымское и Новотошковское.