СБУ проверит новую информацию о местах содержания заложников - Тандіт

В эфире "Радио Свобода" Тандит напомнил, что на сегодняшний день 494 человека считаются без вести пропавшими. Также он выразил надежду на то, что "кроме этих трех мест, полученных по данным от имени ОБСЕ, есть еще места и мы знаем места, где находятся наши заложники".

"Мы позавчера получили информацию, которую будем проверять, в том числе, с территории Российской Федерации, о наших ребятах. Вполне возможно, что там есть живые из списка без вести пропавших", - сообщил советник главы СБУ.

Кроме того, Тандит отметил, что на сегодняшний день были "освобождены или найдены" 3083 человека.

"Мы будем делать все, чтобы были освобождены все оставшиеся - это еще 109 заложников, которые незаконно удерживаются в Донецке и Луганске", - сказал он.

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Говоря о заседании Трехсторонней контактной группы, которое состоялось накануне в Минске, Тандит сообщил, что "обсуждали списки, и со стороны ОРДО и ОРЛО признали, что они подают некорректные списки".

"Мы начинаем анализировать этот список и говорим: простите, но этот человек вообще не имеет никакого отношения к АТО и к этой агрессии, к ситуации, которая у нас развивается в Донецкой и Луганской областях", - подчеркнул советник главы СБУ.

Отвечая на вопрос о том, могут ли вчерашние переговоры свидетельствовать о некотором продвижении, Тандит сказал: "Надеюсь".

"Вчера Россия, как мне показалось, вела себя уже заинтересованно. Процесс освобождения заложников - мы в нем заинтересованы. А россияне могут себя дискредитировать в том, что они не участвуют в этом вопросе. Надеюсь, что со стороны России будут приниматься уже определенные решения по влиянию на тех, кто принимает решения в Донецке и Луганске по освобождению заложников", - сказал советник главы СБУ.