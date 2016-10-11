Массированный обстрел позиций украинских военных под Мариуполем: волонтер рассказал о потерях

Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский волонтер, координатор группы "Стоп террор" Семен Кабакаев.

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"У нас сейчас есть потери, 1 - 200-й (убитый - Ред.), 9 человек 300-х (раненых - Ред.) Мариупольское направление. Один - 300-й на Марьинке", - говорится в его сообщении.

Также волонтер отметил, что шли жестокие перестрелки на линии разграничения.

Напомним, 10 октября на участке Водяное-Широкино произошел тяжелый обстрел украинских позиций. За час боевики выпустили порядка 200 снарядов и мин из САУ, "Гвоздики", 120-мм и 82-мм, БМП, СПГ, гранатометов.

Стоит отметить, что официальной информации о раненых не было. В то же время волонтеры, которые посетили госпиталь, утверждают, что на данное время раненых уже 11 человек, и они продолжают поступать.