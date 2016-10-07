Разведение сил в районе Золотого и Петровского прошло без боевых потерь для ВСУ – Марчук

Об этом сообщил представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук в Facebook.

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"Для скептиков и критиков попытки синхронного разведения сообщаю: за время работы над участками по разведению возле Золотого и Петровского, а это почти месяц, здесь не погиб и не был ранен ни один украинский военнослужащий. Это что касается критериев оценки этой работы", - написал Марчук.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 октября, Марчук заявил, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила синхронное разведение войск в районе Петровского.

В свою очередь, спикер АТО подполковник Виктор Шубец отметил: "Мы планировали не только в Петровском, а планировали также на Луганском направлении. Но в связи с тем, что в Станице Луганской в течение последних трех суток продолжаются обстрелы, этот вопрос не был обеспечен»

Он выразил надежду, что "обстрелов все-таки не будет, и мы сможем обеспечить выполнение договоренностей".

Ранее пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что реализация Рамочного решения о разведении сил на Донбассе будет продолжена 7 и 9 октября в Петровском и Станице Луганской.

1 октября, согласно Рамочному решению, на окраине города Золотое военнослужащие Вооруженных сил Украины отошли на определенные представителями ОБСЕ рубежи.

3 октября российские оккупанты осуществили обстрел украинских позиций возле Петровского после сигнала о начале отвода военнослужащих ВСУ, таким образом сорвав отвод.

Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения было подписано 21 сентября в Минске.

Документ предусматривает, что условием для начала разведения сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском является соблюдение режима прекращения огня в течение 7 суток. В соглашении также говорится, что разведение сил и средств осуществляется путем их отвода с занимаемых позиций в обе стороны с целью создания участков разведения, как правило, не менее чем 2 км в ширину и 2 км в глубину. Разведение сил и средств на каждом из двух участков осуществляется при мониторинге миссии ОБСЕ.