Оккупанты устроили Луганщине пекло: больше всего обстрелов за последние месяцы, о Донетчине тоже "не забывают"

Как сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр АТО, в частности, на Луганском направлении зафиксировано 36 нарушений "режима тишины". Противник прибегал к вооруженным провокациям в районе Новоалександровки, Новозвановки, Трехизбенки, Станицы Луганской и Попасной, где боевики применяли стрелковое оружие, пулеметы и гранатометы.

По Новоолександровке, Попасной и Степному вел огонь снайпер, а по Новоалександровке и Новозвановке враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибра. Также по Новоалександровке и Новозвановке оккупанты стреляли из артиллерии 122-го калибра и БМП, а по Новоалександровке - из зенитной установки.

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На Донецком направлении зафиксировано 13 обстрелов. Боевики из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели огонь в районе Авдеевки, Новгородского, Каменки и Зайцево. По Новоселовке Второй и Авдеевке враг открывал огонь из минометов 120-го калибра.

На Мариупольском направлении зафиксировано 19 обстрелов. Противник нарушал "режим тишины" в районе Марьинки, Широкино, Талаковки, Старогнатовки и Гнутово из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, а в районе Славного боевики применили противотанковый ракетный комплекс.

Кроме того, по Талаковке и Лебединскому оккупанты стреляли из БМП, а по Марьинке вел огонь снайпер. Также по Талаковке враг вел огонь из миномета 82-го калибра.

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Также сообщается, что в зоне проведения АТО за прошедшие сутки было выявлено один БПЛА.

Напомним, руководство Луганской областной военно-гражданской администрации, а также Станично-Луганские районные совет и администрация на днях выступили решительно против отвода украинских войск из райцентра, о котором было договорено в Минске в конце августа, поскольку считают, что это приведет к его оккупации боевиками.