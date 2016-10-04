Легендарный Кропивницкий полк, полтора года удерживающий Донецкий аэропорт, празднует свой день рождения (видео)

14:27, 04 октября 2016
Война
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На свой день рождения они почтили память собратьев. Легендарный полк сегодня отмечает 54-летие со дня создания. 

Легендарный Кропивницкий третий отдельный полк спецназначения празднует свой день рождения /

Об этом сообщает ТСН.

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Именно его бойцы в мае 2014 отбили у боевиков Донецкий аэропорт и полтора года удерживали аэродром. Организовывал оборону стратегического объекта нынешний командир полка с позывным Редут.

В этом году полк военных разведчиков вошел в новосозданный род войск - силы спецопераций.

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