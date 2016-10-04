Легендарный Кропивницкий полк, полтора года удерживающий Донецкий аэропорт, празднует свой день рождения (видео)
14:27, 04 октября 2016Война
1399
На свой день рождения они почтили память собратьев. Легендарный полк сегодня отмечает 54-летие со дня создания.
Легендарный Кропивницкий третий отдельный полк спецназначения празднует свой день рождения /
Об этом сообщает ТСН.
Читайте такжеВ течение дня боевики уже 35 раз обстреляли позиции ВСУ в зоне АТО
Именно его бойцы в мае 2014 отбили у боевиков Донецкий аэропорт и полтора года удерживали аэродром. Организовывал оборону стратегического объекта нынешний командир полка с позывным Редут.
В этом году полк военных разведчиков вошел в новосозданный род войск - силы спецопераций.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter