Во Львове попрощались с 19-летним десантником, погибшим в бою за Луганский аэропорт в 2014 году

Во Львове сегодня на территории воинской части 80-й отдельной высокомобильной десантной бригады простились с бойцом десантной бригады 19-летним Николаем Клёбом, который погиб в бою за Луганский аэропорт 2 сентября 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, отдать дань уважения бойцу пришли председатель Львовского областного совета Александр Ганущин, волонтеры, боевые побратимы и горожане. Читайте такжеВ Кременчуге перезахоронили бойца АТО, который погиб под Иловайском (фоторепортаж) Похоронят бойца сегодня с воинскими почестями в его родном селе Нижняя Яблонька Турковского района Львовской области. Личность погибшего удалось идентифицировать по экспертизе ДНК.

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