Россия перебросила на Донбасс два грузовика и автобус с военными - разведка
13:10, 04 октября 2016Война
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В оккупированный Новоазовск Донецкой области Россия доставила два грузовика и автобус с военнослужащими вооруженных сил РФ.
Российские военные, иллюстративное фото / REUTERS
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.
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"Командование вооруженных сил РФ продолжает переброску личного состава и поставки материально-технических средств для обеспечения подчиненных соединений и частей 1 и 2 армейских корпусов с территории России в пункты назначения: Новоазовск – два грузовых автомобиля и автобус с военнослужащими ВС РФ; Кутейниково – шесть цистерн с дизельным топливом (300 тонн)", - подчеркнули в разведке.
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