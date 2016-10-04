Россия перебросила на Донбасс два грузовика и автобус с военными - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

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"Командование вооруженных сил РФ продолжает переброску личного состава и поставки материально-технических средств для обеспечения подчиненных соединений и частей 1 и 2 армейских корпусов с территории России в пункты назначения: Новоазовск – два грузовых автомобиля и автобус с военнослужащими ВС РФ; Кутейниково – шесть цистерн с дизельным топливом (300 тонн)", - подчеркнули в разведке.