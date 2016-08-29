Россия перебросила в оккупированный Крым десантно-штурмовую бригаду ВДВ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ), задействованные во внезапной проверке, приступили к подготовке личного состава, вооружения и военной техники к десантированию на незнакомые площадки приземления. В рамках внезапной проверки личный состав и военная техника Камышинской отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ двумя воинскими эшелонами были переброшены из Волгоградской области в Республику Крым на один из военных полигонов полуострова вблизи военного аэродрома Кировский», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в районе сосредоточения десантники приступили к проведению занятий по отработке элементов прыжка с парашютом на тренажёрах развернутого полевого воздушно-десантного комплекса.

Кроме этого, на полигоне Раевский под Новороссийском военнослужащие десантно-штурмовой (горной) дивизии ВДВ начали готовить военные грузы для десантирования из самолетов военно-транспортной авиации.

«Командованием Воздушно-десантных войск организовано взаимодействие с Командованием военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России по вопросам организации десантирования и переброски воздушным способом на большие расстояния личного состава и военной техники подразделений ВДВ», - подчеркнули в Минобороны РФ.

В сообщении сказано, что основными вопросами, отрабатываемыми подразделениями ВДВ в ходе внезапной проверки, являются решение задач по переброске войск с последующей подготовкой к действиям на незнакомых полигонах и десантирование личного состава различными способами.

Как сообщал УНИАН, 25 августа президент РФ Владимир Путин привел в полную боеготовность войска у границы с Украиной «для локализации кризисных ситуаций».

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Глава военного ведомства Сергей Шойгу сообщил на совещании с руководящим составом Минобороны РФ о начале очередной внезапной проверки. Войска Южного, часть сил и средств Западного и Центрального военных округов, Северного флота, главного командования воздушно-космических сил, командования воздушно-десантных войск с 7 часов приведены в полную боевую готовность.