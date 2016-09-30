Напряженность в зоне АТО "смещается" с приморского и Донецкого направлений на Луганское - Тымчук

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Противник все более активно используют 120-мм минометы, ЗУ-23-2 и ББМ", - отметил он и добавил, что фиксируются активные действия мелких пехотных групп оккупантов на переднем крае (в основном используются для проведения внезапных обстрелов с нейтральной полосы).

Среди прочего Тымчук отметил возобновление противником полетов БПЛА и работы средств радиотехнической разведки. Кроме того, по данным «ИС», активизировались снайперы (район Авдеевки, Марьинка – Красногоровка, Лебединское – Широкино).

Как сообщал УНИАН, За минувшие сутки российско-оккупационные войска 33 раза открывали огонь по позициям украинских защитников.