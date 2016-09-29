В Минобороны сообщили о гибели военнослужащего в зоне АТО
13:25, 29 сентября 2016Война
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За минувшие сутки в результате боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения.
Военнослужащие на Донбассе, иллюстрация / REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
«За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще двое наших бойцов были ранены», - отметил он.
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Ранее журналисты ТСН, ссылаясь на собственные источники, сообщали, что накануне вечером один украинский боец погиб в бою в Авдеевской промзоне. По информации канала, парню было 25 лет, его убил снайпер боевиков.
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