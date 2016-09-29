Во время боя в Авдеевской промзоне погиб украинский военный - СМИ

Парню было 25 лет, его убил снайпер боевиков, передает ТСН, ссылаясь на собственные источники.

Несколько часов накануне вечером в промзоне длился бой. Боевики били из пулеметов, гранатометов и минометов запрещенного калибра.

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Отметим, в штабе АТО насчитали 25 обстрелов за последние сутки. В секторе Донецк из крупнокалиберных минометов стреляли по Авдеевской промзоне, позиции украинских военных вблизи Новгородском накрывали из БМП и зенитной установки.

Стрелковое оружие, БМП и гранатометы боевики применили вблизи Мариуполя, а также на Луганщине, в частности били по Станице Луганской, которая есть в списке согласованных участков, где должны отвести оружие.