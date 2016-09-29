Штаб АТО: за сутки боевики обстреляли украинские позиции 25 раз

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 6:00 29 сентября.

На Луганском направлении зафиксировано 9 нарушений “режима тишины”. Противник прибегал к вооруженным провокациям из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия в районе Новоалександровки, Новозвановки и Станицы Луганской. А с БМП оккупанты обстреляли украинских защитников возле населенных пунктов Новозвановка и Новоалександровка.

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На Мариупольском направлении зафиксировано 8 нарушений “режима тишины”. В районе Марьинки, Талаковки, Старогнатовки, Широкиного и Водяного боевики вели огонь из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов. Кроме того, по Широкиному и Марьинке вел огонь снайпер.

На Донецком направлении зафиксировано 8 обстрелов. Оккупанты из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели огонь в районе Авдеевки и Верхньоторецького. Также по Авдеевке оккупанты открывали огонь из міномету 82-го калибра, а по Новгородскому вели огонь из БМП и зенитной установки.

В зоне проведения АТО за сутки, что прошлая, зафиксирован пролет 1 БПЛА.

Несмотря на эти провокации, Вооруженные Силы Украины строго соблюдет “режим тишины” и неукоснительно выполняют соответствующие пункты Минских соглашений.