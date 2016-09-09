Генсек ОБСЕ: Оккупанты Донбасса демонстрируют "особое неуважение" к Минским соглашениям

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве на тему «Как ОБСЕ реагирует на кризисную ситуацию в Украине и ее последствия».

«Я думаю, что мы сделали большие усилия с самого начала этого года, чтобы достичь прекращения огня... К сожалению, мы имеем много нарушений. Поэтому я хотел бы обратиться к обеим сторонам: соблюдать обязательства, уважать режим прекращения огня», - сказал Заньер.

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По его словам, на оккупированных территориях наблюдатели зафиксировали «особое неуважение» к Минским договоренностям и режиму прекращения огня. «Там лично видели наши наблюдатели людей с оружием. Я надеюсь, что ситуация в будущем улучшится», - сказал Заньер.

Как сообщал УНИАН, 26 августа представители Украины в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы призвали контролируемых Россией боевиков прекратить нарушать режим тишины с 1 сентября.