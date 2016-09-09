СМИ рассказали о смерти четырех украинских военных на Донбассе, назвали имя одного из них (видео)

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники.

Один из раненых в тяжелом состоянии, но пока стабильном. Несмотря на объявленный режим тишины, боевики в Марьинке открыли огонь из гранатометов и пулеметов.

Точно известно, что один из погибших - это разведчик батальона "Донбасс-Украина" Вадим Матросов с позывным "Боцман". Он во время стычек с врагом показывал себя как настоящий воин.

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Еще до объявления перемирия "Боцман" неоднократно заходил на позиции противника и устанавливал там украинский флаг. Также каждое утро громко включал гимн, чтобы его слышали и свои, и враги.

Дома в Одесской области у него осталась жена и трехлетние дочки-близняшки.

Ранее УНИАН сообщал, что в зоне антитеррористической операции во время выполнения боевых задач погиб капитан 3-го ранга Олег Мединский.