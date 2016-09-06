Порошенко озвучил численность российско-террористических войск на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время своего выступления с ежегодным посланием к парламенту о внутреннем и внешнем положении Украины.

«В составе группировки российско-террористических войск на Донбассе - почти 38,5 тысяч человек, более 600 танков и 1250 боевых бронемашин, 750 единиц артиллерийских систем, около трехсот реактивных систем залпового огня», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня открылась пятая сессия Верховной Рады восьмого созыва. В повестке дня пленарного заседания предусмотрено выступление президента Петра Порошенко с ежегодным посланием к парламенту о внутреннем и внешнем положении Украины. Кроме того, планируется утверждение повестки дня пятой сессии парламента и принесение присяги несколькими народными депутатами. Депутаты должны проголосовать за предоставление согласия на задержание и арест судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, подозреваемого в получении 150 тыс. долл. взятки. Депутаты будут голосовать за досрочное прекращение полномочий народного депутата Дмитрия Сторожука, который был назначен первым заместителем генерального прокурора.

Сегодня также будет рассмотрен ряд социальных законопроектов и вопрос об изменениях в Уголовно-исполнительный кодекс относительно условий исполнения наказаний.

Среди прочего парламент во вторник должен рассмотреть законопроект о государственной поддержке кинематографии в Украине.