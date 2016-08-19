Полторак: Боевая угроза в Украине остается чрезвычайно высокой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос относительно нынешней степени военной угрозы.

"С того времени, как российские войска пересекли границу Украины в 2014 году, боевая угроза остается чрезвычайно высокой. И поэтому мы готовимся, мы делаем все возможное для того, чтобы отстоять нашу территориальную целостность", - сказал Полторак и отметил, что для этого, в частности, проводится подготовка бойцов в учебных центрах и на полигонах.

Кроме того, он сообщил, что 23 августа президент Украины Петр Порошенко "вручит более 150 единиц боевой техники в Чугуеве, сразу эту технику проверят на учениях, и сразу эта техника пойдет на фронт".

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"Техника после парада (ко Дню Независимости Украины - УНИАН) также пойдет по воинским частям для укомплектования частей и подразделений", - отметил Полторак.

Как сообщал УНИАН, 18 августа Порошенко заявил, что вероятность эскалации конфликта остается значительной, в то же время Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу. Кроме того, он отметил, что не исключает вероятности "полномасштабного российского вторжения по всем азимутам".

В то же время, подчеркнул президент, "мы готовы, наши Вооруженные силы, дать отпор врагу и на востоке нашей Украины, где враг оккупирует Донбасс, и вдоль административной границы с Крымом".

"Если бы эти провокации (обстрелы со стороны боевиков - УНИАН) не имели места. Сейчас, ежедневно, в День Независимости", - сказал президент.