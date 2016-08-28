Боевики применили БМП и мины против позиций украинских военных в Зайцево

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "На Донецком направлении зафиксировано 26 случаев нарушения режима тишины. С минометов, в том числе из запрещенного Минскими договоренностями 120 мм калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник бил по опорным пунктам в Авдеевке, Песках, Мироновском и Майорске, 82 калибр минометов и гранатометов использовал в Светлодарске, автоматические станковые и противотанковые гранатометы в Верхнеторецком и Луганском. Во второй половине дня наибольшая плотность огня на этом направлении была зафиксирована в Зайцево, там оккупанты использовали около сотни мин калибра 120 мм, стреляли здесь и из других видов оружия. К тому же в Зайцево и Майорске враг задействовал боевые машины пехоты. Дважды противник применил тяжелую артиллерию по нашим позициям: три с половиной десятка снарядов калибра 122 мм выпустил по Пескам и Луганском", - говорится в сообщении.

Читайте такжеБоевики нанесли массированный артиллерийский удар по КрымскомуТапкож в пресс-центре отметили, что на Мариупольском направлении оккупанты 24 раза нарушали режим прекращения огня. По защитникам Широкино, Красногоровки и Талаковки противник вел плотный огонь из минометов 120 калибра, применял также гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. По укреплениям в Новогригоровке огонь открывался из крупнокалиберных пулеметов, в Водяном и Тарамчукеу из минометов 82 мм калибра, а в Старогнатовке провокации продолжались с применением стрелкового оружия. В Марьинке и Талаковке оккупанты задействовали БМП. Также возле Марьинки зафиксирован снайперский огонь. Ближе к полуночи враг провел обстрел из тяжелой артиллерии по позициям в Широкино, использовав около четырех десятков снарядов калибра 122 м.

В Луганской области противник открывал минометный, гранатометний и пулеметный огонь по опорных пунктах в Новоалександровке, Новозвановке и Станице Луганской в Станице Луганской к тому же задействовал боевые машины пехоты. Вблизи Попасной и Станицы Луганской проявили активность вражеские снайперы.

"Примерно с одиннадцати часов утра до половины пятого вечера по всей линии разграничения наблюдалось относительное затишье. Дважды за сутки средствами радиоэлектронной разведки обнаружены вражеские беспилотные летательные аппараты", - подытожили в пресс-центре.