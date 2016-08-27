Боевики применили "Грады" при обстреле позиций военных возле Красногоровки (видео)

По ней и соседней Марьинке били также из минометов, пулеметов и другого оружия, говорится в сюжете ТСН.

Реактивных снарядов было восемь. Они упали неподалеку от позиций военных. Если бы снаряды попали в дома или блиндажи – это обернулось бы жертвами. Бойцы говорят, что этой ночью им повезло. Хотя, возможно, враг только пристреливался.

Попасть на передовые позиции военных в этом районе можно только быстрым бегом, потому что территория вокруг простреливается. Вражеские позиции расположены в километре – их видно через поле. Боевики заняли посадку, откуда и стреляют, меняя свое расположение. "Днем если кто вздремнет – то нормально. Передохнуть они не дают", - признается боец с позывным "Дэн".

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Особенно устают военные от минометных обстрелов. Прошлой ночью они были мощные. "Макар", хоть и отслужил уже больше года, признается, что к снарядам привыкнуть невозможно. А последняя ночь была одной из самых громких на его памяти. "Прилично, штук 160-200 легло. Это такая вещь, к которой не привыкаешь. Слышишь над головой и только чувствуешь: перелет, недолет. И думаешь, когда же она попадет", - признается боец.

В последнее время пророссийские силы начали стрелять метко. "Прямые попадания сюда были. Это впервые, что так четко попали. Говорят, у них там произошла ротация. Видимо, какие-то очень хорошие специалисты появились", - считает военный с позывным "Туман".

Ранее представитель Украины в контактной группе в Минске Евгений Марчук обнародовал отрывки представленных Киевом в Минске документов, подтверждающих обострение ситуации в зоне АТО.