Миссия ОБСЕ за минувшую неделю в Донецкой области зафиксировала почти 2000 взрывов

Об этом сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

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По его словам, в течение прошлой недели количество нарушений соглашения о режиме прекращения огня в Донецкой области в основном не изменилось по сравнению с предыдущей неделей: было зафиксировано почти 1 тысяча 800 взрывов.

«Однако, начиная с прошлых выходных, там наблюдался всплеск насилия. Мы зафиксировали более 500 взрывов в течение воскресенья», - добавил Хуг.

При этом, по его словам, в Луганской области Специальная мониторинговая миссия зафиксировала вдвое большее количество взрывов по сравнению с предыдущей неделей.

«После недели относительного спокойствия обстрелы в ночное время возобновились в среду в районах вокруг моста в Станице Луганской и продолжались следующие три ночи», - констатировал Хуг.