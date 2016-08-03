ОБСЕ поддерживает подключение Красного Креста к согласованию списков обмена пленными на Донбассе

Об этом он заявил сегодня журналистам, сообщает БЕЛТА.

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"Есть такой положительный, с моей точки зрения, сдвиг. Есть растущее понимание, что надо подключить МККК к решению этой очень-очень сложной задачи", - сказал Сайдик.

Он пояснил, что участие Красного Креста даст объективность и основу для решения вопроса.

"Пока будут списки от одной стороны, списки с другой стороны... А кто согласует эти списки? В этом и была бы роль МККК", - сказал Сайдик.

Он выразил надежду, что МККК все-таки будет подключен к этому процессу.