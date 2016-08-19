Ночью боевики начали обстрел Марьинки

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

"Ночью террористы начали обстрел мирного населения. Группа полиции готовится на выезд, при первой возможности правоохранители прибудут на место обстрела", - говорится в сообщении.

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"Из-за попадания снаряда загорелся дом возле школы №2. Осмотреть повреждения пока не является возможным", - сообщил начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Сейчас в прифронтовом городе несет службу отдел быстрого реагирования полиции.

Как сообщал УНИАН, российские оккупационные войска с начала прошлых суток, 18 августа, 37 раз открывали огонь по украинским подразделениям в зоне АТО, 9 из них - из запрещенной тяжелой артиллерии.