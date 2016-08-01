Оккупанты с начала суток 22 раза обстреляли позиции украинских военных – штаб АТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

«На Донецком направлении из минометов калибра 82 миллиметра и крупнокалиберных пулеметов оккупанты били по населенным пунктам в районе Авдеевки и на окраинах Горловки, вблизи Троицкого и Невельского», - говорится в сообщении.

Также боевики применяли пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие вблизи Луганского. Сейчас идет активное противостояние между боевиками и украинскими военными в районе Авдеевки, Опытного и Луганского.

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На Мариупольском направлении еще до рассвета российские оккупанты обстреляли из гранатометов опорные пункты сил АТО в Новомихайловке. Огонь велся из минометов калибра 82 миллиметра и стрелкового оружия в Гнутово и Красногоровке.

Кроме этого, среди дня вблизи села Тарамчук террористы стреляли из стрелкового оружия.

На Луганском направлении днем сохранялось относительное затишье.