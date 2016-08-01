В Опытном погиб украинский военный
13:36, 01 августа 2016Война
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В течение минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции один украинский военный погиб, шестеро получили ранения.
За сутки в зоне АТО один украинский военный погиб / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
«За минувшие сутки вследствие боевых действий один украинский воин погиб, еще шестеро получили ранения», - сказал он.
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«Все произошло во время обстрелов. Погибший - в населенном пункте Опытное, раненые: один - Новоалександровка, четыре - Авдеевка, один - в Широкино», - сообщил Лысенко.
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