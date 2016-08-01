В Опытном погиб украинский военный

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«За минувшие сутки вследствие боевых действий один украинский воин погиб, еще шестеро получили ранения», - сказал он.

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«Все произошло во время обстрелов. Погибший - в населенном пункте Опытное, раненые: один - Новоалександровка, четыре - Авдеевка, один - в Широкино», - сообщил Лысенко.