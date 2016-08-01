За сутки боевики 85 раз открывали огонь, силы АТО отбили атаку ДРГ – штаб

Российские оккупационные войска продолжают нарушать Минские договоренности и применять крупнокалиберное оружие. Об этом говорится сообщении в пресс-центра штаба АТО по состоянию на 6:00 утра 1 августа.

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По информации штаба, на Мариупольском направлении по Широкино и Марьинке оккупанты применили минометы различных калибров. В Красногоровке огонь велся из 82 мм минометов и стрелкового оружия. По Водяному и Старогнатовке работали вражеские БМП. Возле Марьинки, Старогнатовки и Новотроицкого активизировались вражеские снайперы.

"Около 22:42 в районе Богдановки была обнаружена ДРГ противника численностью до 5 человек. Противник, подходя на расстояние до 100 метров, открыл огонь из стрелкового оружия и АГС-17. Благодаря слаженным действиям личного состава огнем в ответ из АГС и стрелкового оружия враг был отброшен. Продолжалось огневое столкновение 18 минут", - отметили в пресс-центре.

Также противник вел воздушную разведку в районе Новотроицкого.

"На Донецком направлении противник применил тяжелую артиллерию 152 и 122 мм. В районе Авдеевки ночью было особенно горячо, враг использовал более ста боеприпасов. Из минометов различного калибра, гранатометов и пулеметов противник стрелял по нашим позициям в Опытном, Авдеевке, Зайцево и Песках. Неспокойно было в Майорске, Каменце и Троицком", - говорится в сообщении штаба.

В то же время на Луганщине позиции ВСУ в районе Новотошковского, Новозвановки и Крымского противник хаотично обстреливал из 82 мм минометов и гранатометов, провоцируя украинских бойцов на огонь в ответ. Вблизи Новоалександровки, Станицы Луганской и Попасной применялись гранатометы.