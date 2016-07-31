В районе Авдеевки боевики применили тяжелую артиллерию и гранатометы

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook. «Наиболее сложная ситуация на Донецком направлении. Тяжелое артиллерийское вооружение калибров 152 и 122 миллиметра, 120 мм минометы, гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие использовались врагом в районе Авдеевки. Также, минометный и пулеметный огонь велся в Луганском и Песках», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВражеский снайпер из оккупированной Горловки обстрелял контрольный пост "Майорск"Отмечается, что на Мариупольском направлении из минометов были обстреляны Марьинка и Красногоровка. В Старогнатовке и Славном применялось стрелковое оружие и автоматические гранатометы. В Новотроицком работал снайпер.

Также на Луганщине с полуночи в районе Новоалександровки, Крымского и Новозвановки зафиксированы минометные и гранатометные обстрелы, вражеский огонь велся также из стрелкового оружия.

«Количество провокаций со стороны оккупантов в районах населенных пунктов Авдеевки и Старогнатовки выросла, поэтому украинские защитники вынуждены были открывать огонь в ответ», - подчеркнули в штабе.

За сутки российские оккупационные войска 27 раз открывали огонь по позициям украинских армейцев, добавили в пресс-центре.