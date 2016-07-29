Россия наращивает военное присутствие в оккупированном Крыму – разведка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

«В рамках закрепления военного присутствия в Крыму военно-политическое руководство России уделяет особое внимание восстановлению и развитию военной инфраструктуры на полуострове», - сказал он.

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По словам Скибицкого, инспектирование хода работ по совершенствованию этой инфраструктуры проводит лично министр обороны России во время поездок в Крым. «В марте министр обороны России посещал объекты береговых войск в городах Симферополь и населенном пункте Перевальное. В июне этого года – станции предупреждения о ракетном нападении в городе Севастополь и комплекс управления полетами космических аппаратов вблизи Евпатории», - добавил он.

«23 июля Шойгу проинспектировал ход работ по совершенствованию, восстановлению инфраструктуры аэродромов Кировское, Гвардейское, Саки и полигон в районе мыса Опук», - отметил представитель ГУР Минобороны.

По его словам, министр обороны России во время заседания коллегии ведомства 27 июля отметил развертывание самодостаточной группировки войск в Крыму, передачу ВС РФ новых боевых самолетов, зенитно-ракетных комплектов С-400, подводных лодок проекта «Варшавянка» и малых ракетных кораблей, которые оснащены ракетными комплексами «Калибр», а также постановку на боевое дежурство береговых ракетных комплектов типа «Бал» и «Бастион».

«Россия осуществляет последовательные комплексные мероприятия по наращиванию военной группировки на территории оккупированного Крыма», - резюмировал Скибицкий.